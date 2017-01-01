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01 كانون الثاني 2017
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القوات العراقية تستعيد 60% من شرق الموصل

publishing date: 01/01/2017 11:07:13
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القوات العراقية تستعيد 60% من شرق الموصل
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اعلن مسؤول عسكري عراقي ان القوات العراقية استعادت من الارهابيين ستين في المئة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف تشرين الاول.

    

   ولا يزال عشرات الاف المدنيين داخل الموصل، ثاني اكبر مدن العراق، ما يجعل القوات العراقية تواصل التقدم بحذر.

    

وتنتقل قوات مكافحة الارهاب والقوات العراقية الاخرى خلال معاركها من منزل الى اخر، وتواجه نيران القناصة وسيارات يفجرها انتحاريون اضافة الى منازل مفخخة وعبوات ناسفة.  

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