آخر الأخبار 01 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح شقيق ريتا الشامي يؤكد للـ LBCI أن أحد أصدقاء ريتا اتصل به وأبلغه عن وفاة شقيقته في اعتداء اسطنبول الا ان لا جهة رسمية أكدت له هذا الامر publishing date: 01/01/2017 11:29:09