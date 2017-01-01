بالفيديو - جواز سفر فرانسوا الاسمر أنقذ حياته في اعتداء اسطنبول

الإعلان

روى فرانسوا الأسمر أحد جرحى اعتداء اسطنبول ما حصل معه خلال الهجوم الذي استهدف ملهى "لا رينا" في اسطنبول، واشار الى ان جواز سفره أنقذ حياته من الموت كون الرصاصة التي طالته خرقت جواز السفر الذي كان يضعه بالقرب من مكان القلب مما أدى الى تعثر وصولها الى القلب.وطالب الاسمر الدولة اللبنانية الاسراع في تأمين جواز سفر آخر له لكي يتمكن من العودة الى لبنان واكمال علاجه في بيروت وهو موجود حاليا في احدى مستشفيات تركيا.