شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار محلية
01 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو - جواز سفر فرانسوا الاسمر أنقذ حياته في اعتداء اسطنبول

publishing date: 01/01/2017 11:24:22
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
روى فرانسوا الأسمر أحد جرحى اعتداء اسطنبول ما حصل معه خلال الهجوم الذي استهدف ملهى "لا رينا" في اسطنبول، واشار الى ان جواز سفره أنقذ حياته من الموت كون الرصاصة التي طالته خرقت جواز السفر الذي كان يضعه بالقرب من مكان القلب مما أدى الى تعثر وصولها الى القلب. 

وطالب الاسمر الدولة اللبنانية الاسراع في تأمين جواز سفر آخر له لكي يتمكن من العودة الى لبنان واكمال علاجه في بيروت وهو موجود حاليا في احدى مستشفيات تركيا. 
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact