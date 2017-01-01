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بالفيديو: عندما يقع المدرّب ضحية التمساح!

publishing date: 01/01/2017 11:38:02
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بالفيديو: عندما يقع المدرّب ضحية التمساح!
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تعرّض مدرّب تماسيح تايلاندي لحادثة أليمة عندما كان يقوم بعرض مع تمساح.

وبحسب الفيديو الذي التقط عبر هاتف محمول، فقد ظهر المدرّب وهو يتعرّض لهذا الحادث الذي عض خلاله التمساح يد الرجل عرض Phuket Crocodile World.

 والملفت هو أن الرجل لم يصب بأي جروح خطيرة.

اليكم فيديو الحادثة:



 
 
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