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اصابة خبير متفجرات ايطالي بانفجار طرد مفخخ

publishing date: 01/01/2017 11:53:45
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اصابة خبير متفجرات ايطالي بانفجار طرد مفخخ
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اصيب خبير متفجرات في الشرطة الايطالية بجروح خطيرة بانفجار طرد مفخخ وضع امام واجهة مكتبة قريبة من اليمين المتطرف في فلورنسا، وفق ما افاد مصدر في الشرطة.

وأوضح كبير مفوضي فلورنسا البرتو اينيتمي لقناة "راي نيوز 24" ان الخبير اصيب بجروح بالغة في يده وعينه.

   والطرد الذي لفت انظار دورية للشرطة في وقت مبكر صباح الاحد، وضع عند مدخل مكتبة قريبة من منظمة "كازا بوند" اليمينية المتطرفة.

وتمت الاستعانة بخبراء متفجرات توجهوا الى المكان وفيما كانوا يقتربون من واجهة المكتبة وقع الانفجار، وفق ما نقلت وكالة آغي الايطالية عن المحققين

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