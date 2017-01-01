القبض على ثلاثة يشتبه بتورطهم في خطف رجل دين في السعودية

اعلنت السلطات السعودية القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم باختطاف رجل الدين الشيعي محمد الجيراني، مشيرة الى البحث عن ثلاثة اخرين على علاقة بالحادث.

واوضحت وزارة الداخلية ان "التحقيقات الامنية المعمقة في قضية اختفاء الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الاوقاف والمواريث من امام منزله ببلدة تاروت ادت الى نتائج مهمة".

وكشفت انها "قبضت على كل من عبد الله علي احمد ال درويش، ومازن علي احمد القبعة، ومصطفى احمد سلمان ال سهوان لقيامهم بمراقبة ورصد الشيخ الجيراني بتكليف من مخططي ومنفذي جريمة اختطافه من امام منزله بتاروت" في محافظة القطيف في شرق المملكة.

كما حددت هويات "ثلاثة من الجناة المتورطين مباشرة في الجريمة هم محمد حسين علي العمار، ميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد".

واكدت انه "سبق الاعلان عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين اواخر تشرين الاول الماضي".