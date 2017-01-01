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ريتا وهيكل وإلياس... لبنانيون ضحايا الإرهاب في اسطنبول

publishing date: 01/01/2017 12:24:21
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المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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اكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

 
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ويواصل طاقم القنصلية العامة بتوجيهات من الوزير جبران باسيل زيارة المستشفيات في مدينة اسطنبول للتأكد من خلوّها من اَي مصاب لبناني آخر.

 
 
 
 
 
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