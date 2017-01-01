ريتا وهيكل وإلياس... لبنانيون ضحايا الإرهاب في اسطنبول

تمرّد على مصائب الدنيا
ملية دهم لمكان تواجد المطلوب ع.د.
رجعوا...
توقيفهما على طريق عام أبلح
اكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.
ويواصل طاقم القنصلية العامة بتوجيهات من الوزير جبران باسيل زيارة المستشفيات في مدينة اسطنبول للتأكد من خلوّها من اَي مصاب لبناني آخر.