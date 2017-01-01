ريتا وهيكل وإلياس... لبنانيون ضحايا الإرهاب في اسطنبول

اكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

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