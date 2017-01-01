حذار! 1 كانون الثاني أخطر يوم من السنة على الإنسان

على الرغم من أنّ معظم الناس يمضون الأوّل من كانون الثاني في الفراش بسبب الدوار والآثار البغيضة الناتجة عن الكحول عقب ليلة رأس السنة، كشفت الدراسات أنّ هذا اليوم هو أخطر يوم من السنة.

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا التي قامت بجمع البيانات أنّ نسبة الوفاة ترتفع في الأسبوعين اللّذين يليان عيد الميلاد ورأس السنة.

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وأكّدت الدراسة أنّ الناس أكثر عرضة للوفاة في الأول من كانون الثاني وتكون أسباب الموت طبيعيّة كالمرض أو التقدم في السن.

وقام الخبراء بدراسة وثائق الوفاة الصادرة في خلال 25 عامًا ولاحظوا أن نسبة الوفاة تزيد 5 في المئة في مثل هذا اليوم.

غير أنّ السبب وراء ذلك ما زال مجهولا.