شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
منوعات
01 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

حذار! 1 كانون الثاني أخطر يوم من السنة على الإنسان

publishing date: 01/01/2017 12:34:22
episodes
حذار! 1 كانون الثاني أخطر يوم من السنة على الإنسان
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
على الرغم من أنّ معظم الناس يمضون الأوّل من كانون الثاني في الفراش بسبب الدوار والآثار البغيضة الناتجة عن الكحول عقب ليلة رأس السنة، كشفت الدراسات أنّ هذا اليوم هو أخطر يوم من السنة.
وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا التي قامت بجمع البيانات أنّ نسبة الوفاة ترتفع في الأسبوعين اللّذين يليان عيد الميلاد ورأس السنة.
الإعلان

وأكّدت الدراسة أنّ الناس أكثر عرضة للوفاة في الأول من كانون الثاني وتكون أسباب الموت طبيعيّة كالمرض أو التقدم في السن.
وقام الخبراء بدراسة وثائق الوفاة الصادرة في خلال 25 عامًا ولاحظوا أن نسبة الوفاة تزيد 5 في المئة في مثل هذا اليوم.
غير أنّ السبب وراء ذلك ما زال مجهولا.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact