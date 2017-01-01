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باسيل للـLBCI: استطعنا في لبنان ان نتغلب على الارهاب الا انه طالنا في الخارج والوفد اللبناني في تركيا سيعمل على نقل الجرحى والجثامين الى لبنان بعد استكمال الاجراءات مع السلطات التركية

publishing date: 01/01/2017 14:06:07
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باسيل للـLBCI: استطعنا في لبنان ان نتغلب على الارهاب الا انه طالنا في الخارج والوفد اللبناني في تركيا سيعمل على نقل الجرحى والجثامين الى لبنان بعد استكمال الاجراءات مع السلطات التركية
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