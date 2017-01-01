آخر الأخبار 01 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح باسيل للـLBCI: استطعنا في لبنان ان نتغلب على الارهاب الا انه طالنا في الخارج والوفد اللبناني في تركيا سيعمل على نقل الجرحى والجثامين الى لبنان بعد استكمال الاجراءات مع السلطات التركية publishing date: 01/01/2017 14:06:07