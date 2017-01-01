استهداف تركيا من مصلحة مَن؟

عندما صالحت تركيا كلا من روسيا واسرائيل وهادنت مع النظام السوري وليّنت سياستها حيال مصر، كانت بذلك تريد انتهاج سياسة صفر مشاكل... لكنّ الصّفر كان من نصيب أمنها...

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