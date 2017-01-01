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01 كانون الثاني 2017
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ما الذي يجذب قاصدي اسطنبول إلى ملهى رينا؟

publishing date: 01/01/2017 14:14:46
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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أسباب عديدة تدفع اللبنانيين لزيارة تركيا ولا سيما إسطنبول، قبل كل شيء لا يتطلب السفر الى تركيا أيّ تأشيرات دخول ، ما يُسهّل السفر، ثانيا ًقُرب المسافة وعدد الطائرات التي تقصد هذه الوجهة يوميا ًوالذي يصل أحيانا الى ستة، أضف الى ذلك الأسعار المنافسة للرحلات وتراجع الليرة التركية بفعل الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد والعمليات الإرهابية والتهديدات بشنّ عمليات جديدة.
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