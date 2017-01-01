الـ LBCI حملت قضايا الناس في العام 2016

365 يوما حملتها LBCI سنة 2016 في سلة من المطالب تمتد على طول الطريق الممتدة من الساحل الشمالي بين الجديدة الدكوانة والفنار، حيث انقطعت المياه عن الأهالي لأسابيع، وظلوا بانتظار شفقة مافيات الأبار الارتوازية التي تحكمت بتوزيع المياه من دون رخص ولا من يحزنونن....

الـ LBCI عاينت الموقع، حملت هموم الناس حركت الرأي العام والمعنيين، وأوقفت تحكم مافيات صهاريج المياه وأعادت المياه الى مجاري أهاليها.

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