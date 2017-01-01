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تقارير نشرة الاخبار
01 كانون الثاني 2017
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الـ LBCI حملت قضايا الناس في العام 2016

publishing date: 01/01/2017 14:37:53
episodes
المؤلف:
صبحية نجار
صبحية نجار
@Sobhiyanajjar
مراسلة اخبارية
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365 يوما حملتها LBCI سنة 2016 في سلة من المطالب تمتد على طول الطريق الممتدة من الساحل الشمالي بين الجديدة الدكوانة والفنار،  حيث انقطعت المياه عن الأهالي لأسابيع، وظلوا بانتظار شفقة  مافيات الأبار الارتوازية التي تحكمت بتوزيع المياه من دون رخص ولا من يحزنونن....
الـ LBCI عاينت الموقع، حملت هموم الناس حركت الرأي العام والمعنيين، وأوقفت تحكم مافيات صهاريج المياه وأعادت المياه الى مجاري أهاليها. 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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