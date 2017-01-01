ملفات الفساد في سنة: أكثر من أن تحصى...

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ربما هو الملف الأكثر جدلا عام 2016.ملف الانترنت غير الشرعي الذي مازالت تداعياته القضائية والاعلامية والسياسية تتفاعل حتى اللحظة والتي سيرثها حكما عام 2017.ملف كانت الـ LBCI السباقة بطرحه في شباط 2016 حيث قدمت للرأي العام التفاصيل الكاملة التي تكشف مكامن الفساد في هذه القضية.الملف بخلاصته يقول ان شركات خاصة قامت بتركيب أجهزة واعمدة في بعض الجبال اللبنانية مرتبطة باجهزة في قبرص التركية وذلك لاستقدام الانترنت بطريقة غير شرعية وبيعها في السوق اللبنانية وهو ما عرض الخزينة اللبنانية لخسائر مالية كبيرة.