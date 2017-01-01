ألفا: تأثر خدمة الـ"رومينغ" في عدد من الدول بسبب عطل طرأ على كابل بحري قرب البرتغال

أعلنت شركة "ألفا"، بإدارة أوراسكوم للإتصالات ان "عطلا طرأ قرب البرتغال على الكابل البحري SEA-ME-WE 3 العائد إلى شركتي فرانس تلكوم وشاينا تلكوم، والذي يغذي لبنان عبر بوابة أوجيرو الدولية، أدى إلى تأثر خدمة التجوال الدولي "رومينغ" لمشتركي ألفا في عدد كبير من الدول".

وأكدت الشركة في بيان انها تتابع المسألة "مع الجهات المعنية في لبنان والخارج، للوقوف على الجهود المبذولة لإصلاح العطل وعودة خدمة التجوال الدولي الى طبيعتها".