شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار دولية
01 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

مسلح اسطنبول لا يزال فارا ولا تبني حتى الساعة...

publishing date: 01/01/2017 15:06:53
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس عزيز
ندى اندراوس عزيز
@Nada_Andraos
ندى اندراوس عزيز - مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ومقدمة البرنامج السياسي نهاركم سعيد.
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
حل العام 2017 بشكل مأسوي على تركيا. ففيما كان الاتراك يحتفلون بحلول العام الجديد في مختلف المناطق، عاشت اسطنبول لحظات مروعة.
عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بتوقيت اسطنبول،  أي بعد ساعة وثلث من حلول العام الجديد تحولت الاحتفالات الى مجزرة.
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact