مسلح اسطنبول لا يزال فارا ولا تبني حتى الساعة...

حل العام 2017 بشكل مأسوي على تركيا. ففيما كان الاتراك يحتفلون بحلول العام الجديد في مختلف المناطق، عاشت اسطنبول لحظات مروعة.

عند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بتوقيت اسطنبول، أي بعد ساعة وثلث من حلول العام الجديد تحولت الاحتفالات الى مجزرة.

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