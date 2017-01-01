مقتل شرطي وفرار 10 سجناء في هجوم البحرين

اعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان مسلحين شنوا هجوما الاحد على احد السجون، ما ادى الى فرار عشرة سجناء محكومين في قضايا "ارهابية" ومقتل شرطي.

واوضحت الوزارة مساء في بيان ان المهاجمين وعددهم بين اربعة وخمسة من "مجموعة ارهابية" يحملون بنادق آلية ومسدسات هاجموا الساعة الخامسة ونصف صباحا السجن المركزي في جو .

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واضافت الوزارة التي نشرت لائحة باسماء السجناء الفارين ان شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح في الهجوم الذي اسفر عن فرار عشرة من السجناء، سبعة منهم حكم عليهم بالمؤبد وثلاثة صدرت بحقهم احكام قاسية بتهمة القيام بـ"اعمال ارهابية".