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دوري شمعون لـ "الأنباء": رحم الله 14 آذار وثورة الأرز

publishing date: 01/01/2017 18:37:02
episodes
دوري شمعون لـ &quot;الأنباء&quot;: رحم الله 14 آذار وثورة الأرز
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رأى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون أن حكومة الرئيس سعد الحريري هي حكومة أمر واقع فرضتها الضرورة على كل الفرقاء اللبنانيين.

ولفت شمعون في تصريح لـ "الأنباء" الى ان الحريري وبالرغم من حيازته بعض الحقائب المهمة والأساسية، ليس بالموقع المقرر كرئيس للحكومة بسبب التنازلات التي قدمها في عملية التأليف لصالح منظومة حزب الله السياسية.

وأضاف:"رحم الله 14 آذار وثورة الأرز ودماء الشهداء"، معتبرا أن لبنان خسر بفعل تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الثورة أهم حركة سياسية .  

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