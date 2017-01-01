رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017

تعهدت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الأحد بالتوصل إلى اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في صالح جميع البريطانيين وليس فقط في صالح هؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على الانسحاب في استفتاء قالت إنه كشف عن الانقسامات في البلاد.

وصوت 52 بالمئة من البريطانيين في يونيو حزيران بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وظلت نبرة النقاش العام بشأن كيف سيبدو الانسحاب قوية.

وتعهدت ماي بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي - وهي الخطوة الرسمية للبدء في مفاوضات انسحاب بريطانيا - بحلول نهاية مارس آذار.

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وتستغرق عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنوات ولم تقدم ماي تفاصيل تذكر بشأن الاتفاق الذي ستسعى لإبرامه مع الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي وعددها 27.