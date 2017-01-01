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رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017

publishing date: 01/01/2017 23:50:00
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رئيسة وزراء بريطانيا تدعو للوحدة في 2017
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تعهدت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في رسالة بمناسبة العام الجديد يوم الأحد بالتوصل إلى اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في صالح جميع البريطانيين وليس فقط في صالح هؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على الانسحاب في استفتاء قالت إنه كشف عن الانقسامات في البلاد.

 وصوت 52 بالمئة من البريطانيين في يونيو حزيران بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وظلت نبرة النقاش العام بشأن كيف سيبدو الانسحاب قوية.

 

وتعهدت ماي بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي - وهي الخطوة الرسمية للبدء في مفاوضات انسحاب بريطانيا - بحلول نهاية مارس آذار.

 
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وتستغرق عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنوات ولم تقدم ماي تفاصيل تذكر بشأن الاتفاق الذي ستسعى لإبرامه مع الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي وعددها 27.
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