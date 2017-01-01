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الشرطة الدنمركية تحتجز ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية

publishing date: 01/01/2017 23:55:00
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الشرطة الدنمركية تحتجز ابنة صديقة رئيسة كوريا الجنوبية
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ذكرت محطة تلفزيون  (جي.تي.بي.سي) الكورية الجنوبية اليوم أن الشرطة الدنمركية احتجزت ابنة تشوي سون سيل صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية باك جون هاي.

 وتشوي محور فضيحة استغلال نفوذ هزت حكومة باكوكانت سلطات كوريا الجنوبية تسعى لإلقاء القبض على تشونج يورا ابنة تشوي لعلاقاتها بالفضيحة التي أدت إلى تصويت لمساءلة باك في البرلمان الشهر الماضي.

 
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 ولم يصدر أي تعليق على الفور من سلطات كوريا الجنوبية على تقرير اعتقال تشونج يو را.
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