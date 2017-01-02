السلطات الكولومبية تعتقل 20 متمردا من "جيش التحرير الوطني"

اعلنت السلطات الكولومبية انها اعتقلت الأحد خلال عملية مشتركة بين الجيش والشرطة في شمال البلاد 20 عنصرا من جيش التحرير الوطني، حركة التمرد الغيفارية.

وأشارت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر الى ان العملية العسكرية التي جرت في منطقة مونتي كريستو في مقاطعة بوليفار ادت الى اعتقال 20 متمردا بينهم "ثمانية قاصرين جندتهم هذه المنظمة".

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وفي كانون الاول المنصرم وقعت الحكومة الكولومبية وحركة التمرد الرئيسية في البلاد، "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، اتفاق سلام انهى 52 عاما من النزاع.

كما ان الحكومة تجري مفاوضات مع "جيش التحرير الوطني"، ثاني كبرى حركات التمرد، لكنها أرجأت بدء مفاوضات السلام رسميا الى ان تفرج الحركة المتمردة عن اودين سانشيز، النائب السابق الذي سلم نفسه في نيسان الى حركة التمرد مقابل افراجها عن شقيقه المريض الذي خطف قبل حوالى ثلاث سنوات.

واوقع النزاع في كولومبيا اكثر من 260 الف قتيل في 52 عاما.