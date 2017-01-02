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02 كانون الثاني 2017
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مساعد لترامب : العقوبات على روسيا ربما تكون غير متناسبة

publishing date: 02/01/2017 00:14:14
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مساعد لترامب : العقوبات على روسيا ربما تكون غير متناسبة
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 أعلن مساعد كبير للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة يوم الأحد ان البيت الأبيض ربما عاقب روسيا بشكل غير متناسب عندما أمر بطرد 35 روسيا للاشتباه في أنهم جواسيس.

 

وأوضح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض المقبل في مقابلة مع شبكة (أيه.بي.سي) ان ترامب سيطرح أسئلة على وكالات المخابرات الأميركية بعد أن فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات الأسبوع الماضي على وكالتي مخابرات روسيتين بسبب ما قال إنه تورط في التسلل الإلكتروني على جماعات سياسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام  2016.

 
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 وكان أوباما أمر أيضا روسيا بإخلاء منشأتين أميركيتين في إطار عقوبات قاسية على موسكو.
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