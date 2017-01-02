شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار محلية
02 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

الياس ورديني...خسارة كبيرة لنادي الحكمة

publishing date: 02/01/2017 00:31:08
episodes
الياس ورديني...خسارة كبيرة لنادي الحكمة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

خسر نادي الحكمة بيروت واحداً من أكثر المشجعين وفاءً، بحسب ما قال عنه اصدقاؤه ومحبوه، الياس ورديني بعدما أصيب برصاصات قاتلة في ظهره ليلة رأس السنة في ملهى "رينا" في مدينة اسطنبول التركية.

 

وكان ورديني فُقد منذ الساعة 2 ليلاً كما افادت شقيقته ميرنا قبل ان تتوافر معلومات رسمية مؤكدة عن مقتله على يد الارهابي المسلح.

 
الإعلان

وورديني من مواليد الأشرفية ويبلغ 26 عاماً، وهو يعمل كمدرب فيFitness Zone.

 

 

وعبّر جمهور الحكمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد لفقدان الياس.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact