الياس ورديني...خسارة كبيرة لنادي الحكمة

خسر نادي الحكمة بيروت واحداً من أكثر المشجعين وفاءً، بحسب ما قال عنه اصدقاؤه ومحبوه، الياس ورديني بعدما أصيب برصاصات قاتلة في ظهره ليلة رأس السنة في ملهى "رينا" في مدينة اسطنبول التركية.

وكان ورديني فُقد منذ الساعة 2 ليلاً كما افادت شقيقته ميرنا قبل ان تتوافر معلومات رسمية مؤكدة عن مقتله على يد الارهابي المسلح.

الإعلان

وورديني من مواليد الأشرفية ويبلغ 26 عاماً، وهو يعمل كمدرب فيFitness Zone.

وعبّر جمهور الحكمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد لفقدان الياس.