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02 كانون الثاني 2017
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استئناف البحث عن حطام طائرة صغيرة في أوهايو

publishing date: 02/01/2017 00:42:47
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استئناف البحث عن حطام طائرة صغيرة في أوهايو
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أعلن مسؤولون بمدينة كليفلاند أن الفرق التي تبحث عن طائرة صغيرة تحطمت في بحيرة إيري وعلى متنها ستة أشخاص تتحقق من تقارير عن حطام على أحد الشواطئ وستستأنف عمليات البحث اليوم الاثنين.

 
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 وسقطت الطائرة وهي من طراز سيسنا سيتاشن 525 يوم الخميس بعد دقائق من إقلاعها من مطار بورك ليكفرونت في كليفلاند.

 

وأوضح مسؤولون إن الطائرة كانت تقل جون فليمينج (46 عاما) وهو رئيس تنفيذي لشركة مشروبات في أوهايو وزوجته وطفليهما وصديقين لهما.
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