جنسيات الضحايا في اعتداء اسطنبول

بين القتلى الـ39 في الاعتداء الذي ارتكبه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول أثناء الاحتفالات برأس السنة، العديد من الاجانب معظمهم عرب.
-قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان 7 سعوديين قتلوا واصيب 9.
- قتل ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.
- قتل اردنيان وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الاردنية.
- قتل 4 عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.
- قتل مغربيان واصيب 3 آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.
- قتل تونسيان هما رجل اعمال وزوجته التي تحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فان مقتلهما ادى الى "حرمان رضيعة عمرها خمسة اشهر من والديها".
- قتل كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.
- قتل ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.
- قتلت اسرائيلية واصيبت اخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.
- قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.
- قتل بلجيكي-تركي وفق ما اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.
- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.
ولاحقاً ، اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الاحد مقتل امرأة كندية في الهجوم .