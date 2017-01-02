جنسيات الضحايا في اعتداء اسطنبول

بين القتلى الـ39 في الاعتداء الذي ارتكبه مسلح في ملهى ليلي في اسطنبول أثناء الاحتفالات برأس السنة، العديد من الاجانب معظمهم عرب.

-قتل العديد من السعوديين في الاعتداء بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان ​7 سعوديين قتلوا واصيب 9.

- قتل ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

- قتل اردنيان وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الاردنية.

- قتل 4 عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

- قتل مغربيان واصيب 3 آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

- قتل تونسيان هما رجل اعمال وزوجته التي تحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فان مقتلهما ادى الى "حرمان رضيعة عمرها خمسة اشهر من والديها".

- قتل كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

- قتل ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

- قتلت اسرائيلية واصيبت اخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.

- قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

- قتل بلجيكي-تركي وفق ما اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.

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ولاحقاً ، اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الاحد مقتل امرأة كندية في الهجوم .