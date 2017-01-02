تركيا ما زالت تحت الصدمة ... والتحقيقات متواصلة

اوقفت الشرطة التركية ثمانية مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي، في اطار التحقيق حول الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش في ملهى ليلي في اسطنبول اوقع 39 قتيلا ليلة راس السنة، بحسب ما اوردت وكالة دوغان للانباء .

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وجاء في بيان ​لتنظيم داعش على حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي ان "جنديا من جنود الخلافة الابطال" هاجم "احد أشهر الملاهي الليلية" في اسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش.

هذا، وتشتبه السلطات التركية بان المسلح الذي قتل 39 شخصا عندما فتح النار في ملهى ليلي ليلة راس السنة في اسطنبول مرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية وانه ربما من اسيا الوسطى، حسبما اوردت صحيفة "حرييت".

وتابعت الصحيفة التي لم تذكر مصدرا لمعلوماتها ان المهاجم الذي لا يزال فارا، على علاقة على ما يبدو بالارهابيين وانه من قرغيزستان او اوزبكستان.

واضافت ان المحققين يقولون انه من الممكن ان يكون المهاجم مرتبطا بالخلية التي نفذت الاعتداءات الانتحارية التي اوقعت 47 قتيلا في مطار اسطنبول في حزيران الماضي ونسبت الى تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت الصحيفة ان اجهزة الشرطة والاستخبارات تلقت معلومات حول مخاطر بان يشن تنظيم الدولة الاسلامية اعتداء ليل راس السنة في عدة مدن تركية. ونفذت عدة عمليات توقيف وتفتيش طيلة كانون الاول لتفادي وقوع مثل هذا الهجوم.