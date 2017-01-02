شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
حال الطقس
02 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

طقس ممطر... والحرارة 9 درجات

publishing date: 02/01/2017 03:29:38
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 يتمركز منخفض جوي بارد حاليا فوق جزيرة قبرص يؤثر على لبنان اليوم ولغاية يوم الخميس ليستقر الطقس مبدئيا يوم الجمعة.
 
_ الاثنين: طقس غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 1100م والبقاع وتكون كثيفة احيانا على 1300م -1400م حرارة السواحل تتراوح بين 9 و 15 درجة.

_ الثلاثاء: طقس غير مستقر وممطر خاصة قبل الظهر فيما تتساقط الثلوج على 1100م  استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 9 و 15 درجة.
الإعلان


_ الأربعاء: طقس غير مستقر وممطر فيما تتساقط الثلوج على 1200م-1300م ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact