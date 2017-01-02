طقس ممطر... والحرارة 9 درجات

الإعلان

يتمركز منخفض جوي بارد حاليا فوق جزيرة قبرص يؤثر على لبنان اليوم ولغاية يوم الخميس ليستقر الطقس مبدئيا يوم الجمعة._ الاثنين: طقس غير مستقر وممطر بغزارة أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 1100م والبقاع وتكون كثيفة احيانا على 1300م -1400م حرارة السواحل تتراوح بين 9 و 15 درجة._ الثلاثاء: طقس غير مستقر وممطر خاصة قبل الظهر فيما تتساقط الثلوج على 1100م استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 9 و 15 درجة._ الأربعاء: طقس غير مستقر وممطر فيما تتساقط الثلوج على 1200م-1300م ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 10 و 17 درجة.