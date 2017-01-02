جريح لبناني سادس في هجوم اسطنبول...

تبين أن الشاب اللبناني جهاد عبد الخالق الذي لم يكن مصيره معروفا بعد هجوم اسطنبول، أنه مصاب برجله وقد غادر مستشفى ليف.

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ـعلنت الوكالة الوطنية للاعلام، أن ميليسا بالارادو وضعت في مستشفى الحسكه الحكومي، بشرى الدويهي وفرنسوا الاسمر في مستشفى اوكمايداني الحكومي، نضال بشراوي في مستشفى فلورانس ميتنغل الخاصة، ناصر بشارة في مستشفى اسيا الخاصة وغادر المستشفى لاصابته الطفيفة.