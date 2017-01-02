بالصور والفيديو- وفاة أحمد بعد زفافه اختناقا ونجاة زوجته

توفي السوري احمد صالح (​21 سنة) ليلاً فيما اصيبت زوجته ديالا الصحن (17 سنة) نتيجة تنشقهما ثاني اوكسيد الكاربون بعد تسربه من مدفئة الغاز داخل غرفتهما في شتورا حيث يعمل الزوج كناطور.



وعلى الاثر تم نقل ديالا الى مستشقى شتورا لمعالجتها .



وفي تفاصيل الحادثة، وصلت ديالا يوم امس من بلدتها الحسكة السورية مع والديها لتحتفل بزفافها في بلدة بر الياس مع احمد وبعد انتهاء احتفالات الزفاف توجه الزوجان الى الغرفة، وعند الواحدة من منتصف ليلة امس قصد أهلهما المنزل للاطمئنان عليهما وشعروا برائحة غاز قوية منبعثة من الداخل، فخلعوا الباب ليجدوا احمد وديالا في حالة اختناق.

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