أكثر من 9 قتلى بانهيار مبنى في كازاخستان

لقي أكثر من 9 اشخاص مصرعهم جراء انهيار جزئي لمبنى مأهول في وسط كازاخستان، كما اعلنت السلطات المحلية الاثنين.

واعلنت اجهزة الطوارىء في وزارة الداخلية في بيان ان "تسعة اشخاص انتشلوا من بين الانقاض"، موضحة ان الانهيار حصل مساء الاحد في قرية شاخان.

واضاف البيان ان القتلى هم ثلاثة رجال وثلاث نساء وثلاثة اطفال، موضحا ان لجنة تحقيق شكلت لتحديد اسباب الانهيار.

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هذا، وشارك نحو 70 من عمال الانقاذ في عمليات الاغاثة، كما جاء في البيان. وانتشل من بين الانقاض رجل في الثانية والثلاثين، ونقل سكان القسم الباقي من المبنى الى مكان آخر.