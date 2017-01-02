شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
أخبار محلية
02 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

الراعي دان اعتداء تركيا ... ونوه بدور الدولة

publishing date: 02/01/2017 05:36:55
episodes
الراعي دان اعتداء تركيا ... ونوه بدور الدولة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام زواره، الاعتداءات الارهابية التي تطال مختلف دول العالم، لا سيما الاعتداء الآثم الذي حصل في تركيا ليلة رأس السنة، وأدى الى سقوط ضحايا ابرياء من بينهم ثلاثة لبنانيين وعدد من الجرحى، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان لأهالي الضحايا".

 
الإعلان

ونوه الراعي بالدور التي قامت به الدولة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بإرسال طائرة خاصة مع طاقم طبي ووفد رسمي الى تركيا لمتابعة هذا الموضوع.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact