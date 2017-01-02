انتحار الامين العام السابق لمجلس الدولة في مصر وائل شلبي

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انتحر المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، داخل السجن في حجز الرقابة الإدارية بمدينة نصر.وانتقل رئيس نيابة أمن الدولة لمناظرة الجثمان، لاتخاذ الإجراءات والتصريح بالدفن عقب التشريح.وكتب بكري، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، صباح الإثنين: "انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن".