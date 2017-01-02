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ايران تنفي تلقيها دعوة من الرياض لمناقشة عودة حجاجها

publishing date: 02/01/2017 05:56:29
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ايران تنفي تلقيها دعوة من الرياض لمناقشة عودة حجاجها
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نفت ايران ان تكون تلقت دعوة من السعودية لمناقشة عودة حجاجها في الموسم المقبل من الحج في مكة المكرمة بعدما قاطعت ايران تلك المناسك العام الفائت على خلفية توتر بين البلدين.
 
وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن الجمعة عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.
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وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، لم يشارك أي إيراني بأداء مناسك الحج في أيلول الماضي.
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