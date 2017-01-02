آخر الأخبار 02 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح معلومات للـ LBCI: الجريح اللبناني ناصر بشارة سيكون في عداد الجرحى الذين سينقلهم الوفد اللبناني مساء اليوم من اسطنبول الى بيروت publishing date: 02/01/2017 06:28:42