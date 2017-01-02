البغدادي يدعو لتكثيف الهجمات "ضد المدنيين" بالدول العربية والأجنبية‬

وجه زعيم داعش ابو بكر البغدادي تعليماته الى قادة التنظيم في ما يعرف بمجلس شورى المجاهدين، الى تفعيل عمل الخلايا في الدول العربية والاوروبية وتنفيذ هجمات نوعية على تجمعات للمدنيين.

وافاد مصدر محلي في نينوى ان البغدادي طالب بتكثيف الهجمات عل ىالمنشآت النفطية والمصالح الاجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، فضلا عن شن هجمات في دول اوروبية ردا على ما اسماه اعتداء التحالف على ارض الخلافة والمسلمين.