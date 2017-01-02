إيرادات السينما في أميركا الشمالية تسجل رقما قياسيا في 2016

سجلت إيرادات السينما في أميركا الشمالية رقما قياسيا وصل إلى 11.4 مليار دولار في 2016 لتصبح بذلك أعلى إيرادات يتم تسجيلها سنويا في التاريخ.

وقد تصدر فيلم (فايندنج دوري) الذي حقق مبيعات بلغت 486.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا الإقبال على مشاهدة الأفلام في 2016، وحل فيلم (روج وان) من سلسلة أفلام ستار وورز في المركز الثاني في نهاية العام لكن الفيلم بدأ عرضه في 16 كانون الأول في الولايات المتحدة ولايزال محافظا على تحقيق إيرادات قوية.

وذكرت شركة كوم سكور أن قائمة أعلى عشرة أفلام تحقيقا للإيرادات العام الماضي تتضمن ستة أفلام من إنتاج شركة ديزني.