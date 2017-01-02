الجيش: العدو الاسرائيلي اطلق النار على مركب صيد داخل المياه الاقليمية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن "بتاريخه ما بين الساعة 4,32، اقدم العدو الاسرائيلي على اطلاق النار في اتجاه مركب صيد لبناني في داخل المياه الاقليمية اللبنانية مقابل راس الناقورة، من دون اصابة احد.

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تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان".