الموت يغتال فرح اللبنانيين في اسطنبول.. والنجوم يصلّون

تعليقاً على الهجوم الإرهابي على احد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول والذي أوقع 39 شهيداً بينهم ثلاثة لبنانيين، كتبت الفنانة اليسا: "أصلي من أجل كل اللبنانيين في هجوم اسطنبول، كنا نتمنى بداية أفضل لعام 2017".

وكذلك غرّدت الفنانة هيفا وهبي عبر تويتر قائلةً: "صلواتي، ودعواتي إلى أصدقائي والضحايا الذين إستهدفهم العمل الإرهابي في ملهى رينا في اسطنبول".

أمّا الممثلة ورد الخال فكتبت: " الإرهاب ما بيعرف عيد ولا إنسان ولا دين ولا ضمير ولا رب! عزانا لكل مفجوع ... الله كبير". وأضافت في تغريدة ثانية " ماتوا من الفرح... عاش الحزن بالقلوب... #شهداء_اعتداء_اسطنبول".

وبدورها، علّقت الفنانة كارول سماحة: "بحزن وأسى أتقدم بأحر التعازي لأهالي ضحايا شبابنا بحادثة إسطنبول الرهيبة!! فليخفف الرب أوجاعهم وأحزانهم".

وشاركت الإعلامية ريما نجيم وجعها في تغريدةٍ جاء فيها: " كم هو قاسٍ صباح هذا العام الجديد… ارهاب مستمر من عام الى عام…موت يغتال الفرح والعالم يتآمَر سرّاً ويستنكِر علناً".

كما كتب الفنان زين العمر: " شهداء الفرح شباب بعمر الورود ذهبوا ليبحثوا عن الفرح فأغرقوا لبنان حزناً ودموعاً. وداعاً أيها الشهداء الابرياء، هذا قدر ابناء الحياة".

