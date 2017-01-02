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02 كانون الثاني 2017
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الموت يغتال فرح اللبنانيين في اسطنبول.. والنجوم يصلّون

publishing date: 02/01/2017 08:00:03
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الموت يغتال فرح اللبنانيين في اسطنبول.. والنجوم يصلّون
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تعليقاً على الهجوم الإرهابي على احد أشهر الملاهي الليلية في اسطنبول والذي أوقع 39 شهيداً بينهم ثلاثة لبنانيين، كتبت الفنانة اليسا: "أصلي من أجل كل اللبنانيين في هجوم اسطنبول، كنا نتمنى بداية أفضل لعام 2017".
وكذلك غرّدت الفنانة هيفا وهبي عبر تويتر قائلةً: "صلواتي، ودعواتي إلى أصدقائي والضحايا الذين إستهدفهم العمل الإرهابي في ملهى رينا في اسطنبول".
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أمّا الممثلة ورد الخال فكتبت: " الإرهاب ما بيعرف عيد ولا إنسان ولا دين ولا ضمير ولا رب! عزانا لكل مفجوع ... الله كبير". وأضافت في تغريدة ثانية " ماتوا من  الفرح... عاش الحزن  بالقلوب... #شهداء_اعتداء_اسطنبول".
وبدورها، علّقت الفنانة كارول سماحة: "بحزن وأسى أتقدم بأحر التعازي لأهالي ضحايا شبابنا بحادثة إسطنبول الرهيبة!! فليخفف الرب أوجاعهم وأحزانهم".
وشاركت الإعلامية ريما نجيم وجعها في تغريدةٍ جاء فيها: " كم هو قاسٍ صباح هذا العام الجديد… ارهاب مستمر من عام الى عام…موت يغتال الفرح والعالم يتآمَر سرّاً ويستنكِر علناً".
كما كتب الفنان زين العمر: " شهداء الفرح شباب بعمر الورود ذهبوا ليبحثوا عن الفرح فأغرقوا لبنان حزناً ودموعاً. وداعاً أيها الشهداء الابرياء، هذا قدر ابناء الحياة".
 
 
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