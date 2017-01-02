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بالفيديو: فوضى على متن الطائرة.. ماذا حصل مع راغب علامة؟

publishing date: 02/01/2017 08:08:23
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بالفيديو: فوضى على متن الطائرة.. ماذا حصل مع راغب علامة؟
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غادر السوبرستار راغب علامة مطار شرم الشيخ برفقة فرقته الموسيقيّة وعادوا إلى لبنان حيث كان الجمهور بإنتظارهم لإحياء حفلة رأس السنة، ولكن ماذا حصل على متن الطائرة أثناء الهبوط على مدرج مطار بيروت؟
في التفاصيل، نشر الفنان راغب علامة مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام ظهرت فيه أجواء الفوضى على متن الطائرة حيث طلبت فرقته الموسيقيّة من قبطان الطائرة التمهّل في الهبوط. وعلّق راغب علامة على الفيديو بالتالي: "وصلنا الى بيروت بالسلامة الآن وضحكات وفوضى الفرقة الموسيقية عند الهبوط".
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