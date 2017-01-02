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02 كانون الثاني 2017
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هل التقطت زوجة مسلّم صورة مع منفذ اعتداء اسطنبول؟

publishing date: 02/01/2017 07:43:37
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هل التقطت زوجة مسلّم صورة مع منفذ اعتداء اسطنبول؟
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انتشرت صورة للسيدة ميراي مسلم، زوجة الشهيد هيكل مسلم الذي لقي حتفه في اعتداء ملهى "رينا" في اسطنبول، برفقة رجل كان يرتدي زي بابا نويل في الملهى الليلي.

وكانت قد نشرت ميراي الصورة على حسابها الخاص عبر انستغرام  معلقة بشكل ممازح "أبشع بابا نويل."

ولا تزال الأخبار المتناقلة عن تورط شخص يرتدي زي بابا نويل بالهجوم وأن يكون المتهم الثاني غير مؤكدة، الا أن بحسب معلومات الجرحى اللبنانيين فإن بابا نويل كان داخل الملهى منذ بداية الحفلة يلتقط الصور مع المحتفلين مقابل المال.
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