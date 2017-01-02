تاتش: تعرّض خدمة الـ "رومينغ" لضغط كبير ومن المتوقع أن تتحسن الخدمة خلال الساعات المقبلة

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أصدرت شركة تاتش، بياناً رسمياً أوضحت فيه أن خدمة التجوال الدولي على شبكتها تتعرض منذ مساء أمس لضغط كبير أثّر على أداء هذه الخدمة والاتصالات الجارية على الشبكة.وأكدت تاتش أنه جارٍ العمل لمعالجة هذه الحالة الطارئة، ومن المتوقع أن تتحسن خدمة التجوال الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.وأوضحت الشركة أن العطل الذي طرأ قرب البرتغال على الكابل البحري SEA-ME-WE 3 العائد الى شركتي فرانس تلكوم وشاينا تلكوم والذي يغذي لبنان عبر بوابة أوجيرو الدولية، أدى الى تحولّ مخابرات التجوال الدولي الى شبكة تاتش الأمر الذي أحدث ضغطاً كبيراً على الشبكة وأثّر على الخدمة.