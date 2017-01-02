مقتل تسعة مدنيين في قصف وغارة جوية باليمن

قتل تسعة مدنيين بينهم خمسة افراد من عائلة واحدة في قصف وغارة جوية في اليمن ، وفق ما افادت مصادر حكومية ومتمردة.

واوضح مصدر عسكري موال للرئيس عبد ربه منصور هادي ان خمسة افراد من عائلة واحدة قضوا الاحد في قرية في محافظة مارب شرق العاصمة صنعاء حين اصيب منزلهم بغارة لطيران التحالف العربي.

كذلك، قتل اربعة مدنيين بينهم ثلاثة اطفال الاحد في ثلاثة احياء من تعز استهدفت بقذائف اطلقها المتمردون الذين يحاصرون المدينة في شكل جزئي، بحسب مسؤولين محليين ومصادر طبية.