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بالفيديو: كلب استثنائيّ يلتهم الموز بطريقة فريدة

publishing date: 02/01/2017 09:30:50
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بالفيديو: كلب استثنائيّ يلتهم الموز بطريقة فريدة
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكلب من نوع داشهند وهو يلتهمم موزة بطريقة محترفة جداً.

وقد ظهر الكلب في الفيديو وهو يتناول الموزة تماماً كالبشر من دون أيّ مساعدة.

لم يُعرف حتى الآن مكان تصوير الفيديو ولكنّه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونال تعليقات كثيرة.

واللافت أنّ أحد المعلّقين أشار إلى خطر إفراط الكلاب في تناول الموز والآثار السلبية على صحّتهم بسبب غنى هذه الفاكهة بالبوتاسيوم.
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الجدير ذكره أنّ هذا النوع من الفواكه يصفه البيطري للكلب في حال كان مصاباً بمشاكل في الأمعاء.

إليكم الفيديو:

 
 
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