بالفيديو: ارتمت أمام السيارة بشكل جنوني... والهدف صادم!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة صينيّة ارتمت أمام سيارة بشكل جنوني.وقد تبيّن أنّ السيدة التي لم تُعرف هويتها تقوم بهذه الخطوة بهدف الحصول على التعويضات المالية.يُشار إلى أنّ مهاراتها التمثيلية بدت واضحة في الفيديو، إذّ ادعت أنّها ليست على ما يرام وحاولت تضليل سائق السيارة.واللافت أنّ الفيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونال نسبة مشاهدة عالية جداً وصلت حتى 300 ألف مشاهدة.يُذكر أنّ هذا الفيديو التُقط في مدينة نانيانغ شرق الصين، ولم يُعرف حتى الآن تاريخ التقاطه.إليكم الفيديو: