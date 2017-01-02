هل كانت نتائج رفع العقوبات عن ايران على قدر التوقعات؟

على عكس ما كان يتوقع الايرانيون, لم يحمل رفع العقوبات عن ايران بعد الاتفاق النووي أي تغييرات.لكن الوضع يختلف لدى بعض الشركات الإيرانية، فرفع العقوبات ساعد في تحسين العلاقات مع الشركات الأجنبية.