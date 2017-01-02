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منذ 22 ساعة
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هل كانت نتائج رفع العقوبات عن ايران على قدر التوقعات؟

publishing date: 02/01/2017 10:10:23
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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على عكس ما كان يتوقع الايرانيون, لم يحمل رفع العقوبات عن ايران  بعد الاتفاق النووي أي تغييرات.

لكن الوضع يختلف لدى بعض الشركات الإيرانية، فرفع العقوبات ساعد في تحسين العلاقات مع الشركات الأجنبية.
 
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