بالفيديو: شعروا بوجود شبح في المنزل فوضعوا كاميرا للمراقبة... إليكم النتيجة!

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التقطت عدسة كاميرا مراقبة شبحاً يلاحق عائلة داخل المنزل وفي أرجائه.وقد نُشر الفيديو على يويتوب في 30 كانون الأوّل مع تعليق باللغة الاسبانية من دون أنّ يُعرف مكان تصويره.وكتب ناشر الفيديو "تخيّل أنّك تمشي وتشعر بوجود أحد يلاحقك... هذا ما حصل فعلاً."وقد شوهد الفيديو أكثر من 100 ألف مرّة، كما علّق بعض رواد الانترنت عليه، بالقول إنّ ظهور الشبح هو انعكاس الكاميرا وظلّ الأشخاص لا أكثر.والجدير ذكره، أنّ العائلة شعرت بوجود شبح يلاحق أفرادها الأمر الذي أدى إلى وضع كاميرا مراقبة.إليكم الفيديو: