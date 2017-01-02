بالصورة: Hollywood تتحوّل إلى Hollyweed!

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تفاجأ سكّان جنوب كاليفورنيا صباح أمس بتغيير في أحرف كلمة هوليوود Hollywood، من خلال استبدال حرف الـ O بالـ E في نهاية الكلمة حتى باتت هذه الأخيرة Hollyweed تمجيداً لكمة ويد أيّ الحشيشة.وقد قيل إنّ شخصاً قام بوضع القماش المشمّع لتغيير الكلمة نحو الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد.واللافت أنّ صورة Hollyweed انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.يُشار إلى أنّ كلمة Hollywood موجودة على التلة في المنطقة منذ عام 1923.إليكم الصورة: