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بالصورة: Hollywood تتحوّل إلى Hollyweed!

publishing date: 02/01/2017 10:32:02
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بالصورة: Hollywood تتحوّل إلى Hollyweed!
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تفاجأ سكّان جنوب كاليفورنيا صباح أمس بتغيير في أحرف كلمة هوليوود Hollywood، من خلال استبدال حرف الـ O بالـ E في نهاية الكلمة حتى باتت هذه الأخيرة Hollyweed تمجيداً لكمة ويد أيّ الحشيشة.

وقد قيل إنّ شخصاً قام بوضع القماش المشمّع لتغيير الكلمة نحو الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد.

واللافت أنّ صورة Hollyweed انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.
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يُشار إلى أنّ كلمة Hollywood موجودة على التلة في المنطقة منذ عام 1923.

إليكم الصورة:

A peace of the action: The pieces of black tarp were painted with a peace symbol and a love heart. It's not known if this 'edit' wa inspired by California legalizing marijuana in November. Police said a lone male dressed in black altered the sign at 3am
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