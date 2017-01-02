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بالفيديو- الجريحان ناصر بشارة ونضال بشراوي يرويان وقائع حادثة هجوم اسطنبول

publishing date: 02/01/2017 10:45:06
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روى الجريحان اللبنانيان ناصر بشارة ونضال بشراوي شهادتهما عن وقائع هجوم الملهى الليلي "رينا" في اسطنبول، حيث اشار الجريحان الى أن اطلاق النار لم يتوقف للحظة. 
 
 
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