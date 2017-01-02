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بعد المأساة يلي حلّت بعدد من العائلات اللبنانية بعد هجوم اسطنبول، كترت التعليقات يلي ما كانت بمحلّها وما بيّنت عن حسّ انساني. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر هاشتاغ #الشماتة_ارهاب_كمان

publishing date: 02/01/2017 10:57:41
episodes
بعد المأساة يلي حلّت بعدد من العائلات اللبنانية بعد هجوم اسطنبول، كترت التعليقات يلي ما كانت بمحلّها وما بيّنت عن حسّ انساني. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر هاشتاغ #الشماتة_ارهاب_كمان
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