آخر الأخبار منذ 22 ساعة المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح بعد المأساة يلي حلّت بعدد من العائلات اللبنانية بعد هجوم اسطنبول، كترت التعليقات يلي ما كانت بمحلّها وما بيّنت عن حسّ انساني. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر هاشتاغ #الشماتة_ارهاب_كمان publishing date: 02/01/2017 10:57:41