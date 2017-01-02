أكثر من 50 قتيلا في البرازيل... والسبب؟

قتل أكثر من 50 شخصا ليل الاحد الاثنين في تمرد داخل سجن في ماناوس في شمال البرازيل، وفق ما نقلت وسائل الاعلام المحلية عن مصدر رسمي.

وقال وزير الامن العام في ولاية امازونيا سيرجيو فونتيس "وفق حصيلة اولية، تم العثور على ما بين خمسين وستين جثة"، لافتا في مقابلة مع اذاعة "تيرادنتيس" المحلية الى وقوع مواجهات بين افراد عصابات داخل السجن.