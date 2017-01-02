شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 03 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
سيناريو
13:00
سيناريو
القائمة
منوعات
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

أُقيل من عمله بسبب فيديو على فيسبوك تضمّن "إيحاءات جنسيّة"

publishing date: 02/01/2017 11:06:57
episodes
أُقيل من عمله بسبب فيديو على فيسبوك تضمّن &quot;إيحاءات جنسيّة&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أُقيل ممرض من عمله بعدما ذكر أسماء زملائه في شريط فيديو على فيسبوك من خلال ما يُعرف بالـ Tag.

وفي التفاصيل، كان الشابّ مايكل رينتون قد وضع الـ Tag لزملائه في العمل على فيديو لامرأة بدينة تضع بطنها على ظهر رجل.

وقد اعتبر مدير مايكل في Bendigo Health جنوب ميلبورن الاستراليّة، أنّ الفيديو يتضمن إيحاءات جنسيّة كثيرة الأمر الذي جعله يطرد الشاب من عمله.
الإعلان


أمّا رينتون، فقد علّق على الحادثة بالقول إنّ الإقالة قد تكون مزحة مؤذية للغاية خصوصاً وأنّ سجله في العمل مثالي لمدّة 20 عاماً، وهو يأمل أن يعيد مركز Bendigo Health النظر في القرار.

إليكم الفيديو:

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact