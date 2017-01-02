أُقيل من عمله بسبب فيديو على فيسبوك تضمّن "إيحاءات جنسيّة"

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أُقيل ممرض من عمله بعدما ذكر أسماء زملائه في شريط فيديو على فيسبوك من خلال ما يُعرف بالـ Tag.وفي التفاصيل، كان الشابّ مايكل رينتون قد وضع الـ Tag لزملائه في العمل على فيديو لامرأة بدينة تضع بطنها على ظهر رجل.وقد اعتبر مدير مايكل في Bendigo Health جنوب ميلبورن الاستراليّة، أنّ الفيديو يتضمن إيحاءات جنسيّة كثيرة الأمر الذي جعله يطرد الشاب من عمله.أمّا رينتون، فقد علّق على الحادثة بالقول إنّ الإقالة قد تكون مزحة مؤذية للغاية خصوصاً وأنّ سجله في العمل مثالي لمدّة 20 عاماً، وهو يأمل أن يعيد مركز Bendigo Health النظر في القرار.إليكم الفيديو: